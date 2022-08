ilGiornale.it

Ghost Phoneun nuovo genere di gameplay, basato su una narrazione , che unisce per la ... Ecco come funziona: Basta apriree cercare "Ghost Phone" su Lens Explorer oppure cercare un'...3,99 dollari al mese per "truccare"Si è imparato qualcosa di più dall'intervista di The Verge al responsabile del prodotto di, Jacob Andreou, il quale ha detto che le ... Snapchat introduce il controllo parentale per i giovanissimi Da Twitter a Snapchat, sempre più piattaforme stanno sperimentando strade diverse per aumentare gli incassi. Il ruolo di Apple e quello delle ...C'è sempre una prima volta per tutti e per tutti, anche per Snapchat che, nelle scorse ore, ha annunciato il suo ingresso nel settore dei mini-giochi in Realtà Aumentata grazie al titolo Ghost Phone.