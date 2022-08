Sassuolo ingabbiato: spara altissimo per Raspadori, ma deve cedere. la situazione (Di martedì 9 agosto 2022) Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro per Giacomo Raspadori, secondo Corriere dello Sport il Napoli è fermo a 28 milioni di euro. Cifra contrastanti quelle fornite dal quotidiano sportivo anche perché secondo Gazzetta, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a spingersi fino a 35 milioni di euro per il giocatore del Sassuolo. Eppure conoscendo la verve del patron azzurro, non si fa fatica a credere che non si farebbe mai prendere per la gola dal Sassuolo, dato che al Napoli non piace giocare al gioco del prezzo al rialzo. Sassuolo-Napoli: le novità di oggi su Raspadori Corriere dello Sport scrive che a “volte le apparenze ingannano e la distanza, dieci milioni di euro, che per qualsiasi umano o pure per una società di capitani sembra incolmabile, può sempre in qualche modo essere ... Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) Ilchiede 40 milioni di euro per Giacomo, secondo Corriere dello Sport il Napoli è fermo a 28 milioni di euro. Cifra contrastanti quelle fornite dal quotidiano sportivo anche perché secondo Gazzetta, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a spingersi fino a 35 milioni di euro per il giocatore del. Eppure conoscendo la verve del patron azzurro, non si fa fatica a credere che non si farebbe mai prendere per la gola dal, dato che al Napoli non piace giocare al gioco del prezzo al rialzo.-Napoli: le novità di oggi suCorriere dello Sport scrive che a “volte le apparenze ingannano e la distanza, dieci milioni di euro, che per qualsiasi umano o pure per una società di capitani sembra incolmabile, può sempre in qualche modo essere ...

