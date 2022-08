Roma, Carles Perez in prestito al Celta Vigo (Di martedì 9 agosto 2022) Carles Perez è un nuovo giocatore del Celta Vigo. Ad ufficializzarlo il club giallorosso, che in una nota fa sapere “aver raggiunto l’accordo con il Celta Vigo per il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di Carles Perez. In giallorosso, in tre stagioni, l’attaccante spagnolo ha collezionato 64 presenze, segnando 8 gol. Il primo lo mise a segno contro il Gent il 20 febbraio 2020, in Europa League”, ha precisato la Roma. Leggi su sportface (Di martedì 9 agosto 2022)è un nuovo giocatore del. Ad ufficializzarlo il club giallorosso, che in una nota fa sapere “aver raggiunto l’accordo con ilper il trasferimento a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, di. In giallorosso, in tre stagioni, l’attaccante spagnolo ha collezionato 64 presenze, segnando 8 gol. Il primo lo mise a segno contro il Gent il 20 febbraio 2020, in Europa League”, ha precisato la

