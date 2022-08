Raspadori, continua la trattativa tra Napoli e Sassuolo: le ultime (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli ed il Sassuolo stanno cercando di trovare un punto di incontro per il trasferimento in azzurro di Giacomo Raspadori. continua la trattativa la … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 agosto 2022) Iled ilstanno cercando di trovare un punto di incontro per il trasferimento in azzurro di Giacomolala … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

baldanza_sergio : #Raspadori è in chiusura e nei prossimi giorni credo saremo alla conclusione,ma se #Carnevali continua a tirare la… - CalcioNews24 : Il #Napoli continua a lavorare per #Raspadori ?? - leonzan75 : Berardi a occhio sarà nervoso perché ha visto partire Scamacca, quasi in partenza Raspadori, mentre lui continua a… - Cucciolina96251 : RT @calcioliquido_: #Calciomercato #Juventus domani chiude per #Kostic, in uscita verso il Manchester United #Rabiot. #Napoli continua a t… - ZonaBianconeri : RT @calcioliquido_: #Calciomercato #Juventus domani chiude per #Kostic, in uscita verso il Manchester United #Rabiot. #Napoli continua a t… -