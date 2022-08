LaCittaSalerno : +++ CAOS AL RUGGI +++ Ospedale al collasso per gli accessi inutili LEGGI QUI --> - crociati2019 : @Controcorrentv vi chiedo a voi direttori del tg e di controcorrente come mai non è stata data notizia dell'ospedal… - positanonews : Ospedale Ruggi a Salerno al collasso, problemi anche per la costiera amalfitana tra le #news - positanonews : #Cronaca #ambulanza #emergenza #ospedale Ospedale Ruggi a Salerno al collasso, problemi anche per la costiera amalf… - salernotoday : 'Non voglio fare il tampone': infermiere del Ruggi aggredito -

anteprima24.it

Provenie dall'Cardarelli di Napoli dove ha ricoperto la carica di direttore sanitario. Il ... laureato in economia e commercio e proveniente dall'azienda ospedalierad'Aragona di ...... ma anche dald'Aragona di Salerno. Non si denuncia per paura, per stanchezza, e anche per ... 'Gli utenti sono poco informati su quando andare ino allertare la continuità territoriale, e ... Ospedale Ruggi, recuperato cucchiaino nello stomaco di un paziente Un incidente è avvenuto stamattina, 8 agosto, poco prima delle 9.30, a Maiori, in località San Francesco. All'incrocio dell'ingresso del Porto Turistico un'automobile con targa straniera, che viaggiav ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...