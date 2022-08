Napoli, piste ancora aperte per Kepa e Navas: le ultime (Di martedì 9 agosto 2022) Il Napoli continua a seguire una pista per la porta, dopo Sirigu si continuano a monitorare Kepa e Navas Il Napoli ha chiuso per Sirigu, ma la situazione portiere non è ancora finita. Gli azzurri continuano a pensare a uno tra Kepa e Navas. Meret non rinnova ancora e dunque l’idea è quella di cautelarsi cercando un profilo internazionale come portiere titolare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 agosto 2022) Ilcontinua a seguire una pista per la porta, dopo Sirigu si continuano a monitorareIlha chiuso per Sirigu, ma la situazione portiere non èfinita. Gli azzurri continuano a pensare a uno tra. Meret non rinnovae dunque l’idea è quella di cautelarsi cercando un profilo internazionale come portiere titolare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

