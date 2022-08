Napoli, Conte in pressing su Cafiero de Raho: un sondaggio anche per don Patriciello. E Fi corteggia il superpoliziotto Pisani (Di martedì 9 agosto 2022) Se è ressa nei partiti per la caccia ad un seggio sicuro, sono intensissimi i movimenti dei segretari nazionali per cercare nomi di spicco della società civile per trainare le liste... Leggi su ilmattino (Di martedì 9 agosto 2022) Se è ressa nei partiti per la caccia ad un seggio sicuro, sono intensissimi i movimenti dei segretari nazionali per cercare nomi di spicco della società civile per trainare le liste...

meco_mix : @MarceVann @VivoLibera @BiwiMobu @CarloneDaniela @RisatoNicola @nikinik64773225 @ShaRevenge @sevenseasmarina… - ennebi91 : @demagistris Sai che nella coalizione ci sono anche persone che non si chiamano Luigi De Magistris?Non per sgonfiar… - tax_tweet : Elezioni in Campania, De Luca blocca Carfagna e Conte per blindare suo figlio Piero - hassan_riccardo : @partenopeo1973 @ale_dibattista @GiuseppeConteIT E si proprio uguale alla questione Russia Ukraina. D’altronde che… - diStasioStefano : RT @MaestroSMorra: Ognuno è libero di pensarla come le pare, ma dobbiamo dirle le cose Conte prima ha fatto l’accordo con il governo Draghi… -