Milan, closing con RedBird tra fine agosto e inizio settembre (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo le vacanze in Costa Azzurra, Gerry Cardinale è atteso nelle prossime settimane a Milano per concludere le operazioni che lo vedranno diventare proprietario del Milan. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird non dovrebbe essere in tribuna a San Siro per l’esordio in campionato dei rossoneri con l’Udinese sabato prossimo, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 agosto 2022) Dopo le vacanze in Costa Azzurra, Gerry Cardinale è atteso nelle prossime settimane ao per concludere le operazioni che lo vedranno diventare proprietario del. Come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno dinon dovrebbe essere in tribuna a San Siro per l’esordio in campionato dei rossoneri con l’Udinese sabato prossimo, Calcio e Finanza.

MilanPress_it : L'estate di Gerry Cardinale ???? - OdeonZ__ : L'estate in barca di Cardinale, atteso a Milano: closing e poi derby? - cielorossonero : RT @MilanNewsit: Gazzetta - Milan a RedBird: closing tra fine agosto e inizio settembre? Poi Cardinale a San Siro per il derby https://t.co… - AlanIlMagi : Finchè non vedo il closing non ci credo… #Milan #Cardinale - Never_rus : @Milanista_Serio Che questo tipo apparso dal nulla faccia o meno il closing cambia zero. Il Milan è sempre di Ellio… -