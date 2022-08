Maria Teresa Ruta e Guenda Gloria: tutta la verità sui provini a “Tale e quale show” (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo successi, obiettivi raggiunti, ma anche delusioni e porte chiuse. L’importante però è sempre provarci, il tentativo è da preferirsi al rimpianto. È questo quello che insegna tra le righe l’intervista di Maria Teresa Ruta al settimanale «Nuovo». Come qualcuno di voi già saprà, molti concorrenti del «Grande Fratello Vip» hanno tentato quest’anno di entrare a far parte del cast della prossima edizione di «Tale e quale show». Si è parlato delle sorelle Selassié, ma anche di Alex Belli. Non solo, avrebbero strizzato l’occhio al programma di Carlo Conti anche Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria. A farne parola proprio la conduttrice, che ha svelato anche l’esito del provino. (continua a leggere dopo le ... Leggi su tvzap (Di martedì 9 agosto 2022) Non solo successi, obiettivi raggiunti, ma anche delusioni e porte chiuse. L’importante però è sempre provarci, il tentativo è da preferirsi al rimpianto. È questo quello che insegna tra le righe l’intervista dial settimanale «Nuovo». Come qualcuno di voi già saprà, molti concorrenti del «Grande Fratello Vip» hanno tentato quest’anno di entrare a far parte del cast della prossima edizione di «». Si è parlato delle sorelle Selassié, ma anche di Alex Belli. Non solo, avrebbero strizzato l’occhio al programma di Carlo Conti anchee la figliaGoria. A farne parola proprio la conduttrice, che ha svelato anche l’esito del provino. (continua a leggere dopo le ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #3agosto 1778 viene inaugurato il Teatro alla Scala di Milano. Per volontà di Maria Teresa d'Aus… - MadamaButterfl8 : RT @vicencenzo: si sta come capodanno al grande fratello vip maria teresa ruta - muffvns : RT @vicencenzo: si sta come capodanno al grande fratello vip maria teresa ruta - ArconovaldoB : @MT_Meli_ Certo, cara Maria Teresa, che sei una forza della natura ??????... Tu e la giornalista Hoara Borselli dovres… - PisiGiovanna : @MT_Meli_ Twitto a Maria Teresa meli che la sua risposta è di una volgarità che mi fa paura!!! Ma chi ti ha cresci… -