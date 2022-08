La disinformazione Russa: si diffonde in modi nuovi nonostante i divieti (Di martedì 9 agosto 2022) L’Unione Europea ha bloccato RT e Sputnik, i due canali principali di Berlino, ma la disinformazione Russa, continua diffondere propaganda sulla guerra. Quasi sei mesi dopo, il numero di siti che promuovono lo stesso contenuto è esploso. Quando la Russia ha trovato il modo di eludere il divieto. Hanno rinominato il loro lavoro per mascherarlo Leggi su periodicodaily (Di martedì 9 agosto 2022) L’Unione Europea ha bloccato RT e Sputnik, i due canali principali di Berlino, ma la, continuare propaganda sulla guerra. Quasi sei mesi dopo, il numero di siti che promuovono lo stesso contenuto è esploso. Quando la Russia ha trovato il modo di eludere il divieto. Hanno rinominato il loro lavoro per mascherarlo

martaottaviani : Ricordo che fu proprio #Amnestyinternational a togliere temporaneamente a #Navalny il titolo di prigioniero di cosc… - Pruppu : RT @HSkelsen: Mi aiutate a segnalare il tweet dell'ambasciata russa in Italia per disinformazione? Rtwt please. Grazie mille. - Lookdownpg : RT @HSkelsen: Mi aiutate a segnalare il tweet dell'ambasciata russa in Italia per disinformazione? Rtwt please. Grazie mille. - Pigmalione_ : RT @HSkelsen: Mi aiutate a segnalare il tweet dell'ambasciata russa in Italia per disinformazione? Rtwt please. Grazie mille. - pieropronello : RT @HSkelsen: Mi aiutate a segnalare il tweet dell'ambasciata russa in Italia per disinformazione? Rtwt please. Grazie mille. -