Il parlamento finlandese sotto attacco hacker (Di martedì 9 agosto 2022) Il Riksdag, ovvero il parlamento finlandese è attualmente esposto a un attacco informatico che sovraccarica i siti web dell'Assemblea nazionale, che rende noto in un comunicato l'attacco. Non è ancora confermato chi ci sia dietro l'attacco. Il servizio di sicurezza e intelligence finlandese (SUPO) ha avvertito a maggio che "la Russia ha la volontà" di influenzare il processo di richiesta della NATO in Finlandia e che "sono prevedibili vari tentativi in tal senso". Ad aprile, i siti web del governo finlandese sono stati colpiti da attacchi web lo stesso giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto al parlamento finlandese. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 9 agosto 2022) Il Riksdag, ovvero ilè attualmente esposto a uninformatico che sovraccarica i siti web dell'Assemblea nazionale, che rende noto in un comunicato l'. Non è ancora confermato chi ci sia dietro l'. Il servizio di sicurezza e intelligence(SUPO) ha avvertito a maggio che "la Russia ha la volontà" di influenzare il processo di richiesta della NATO in Finlandia e che "sono prevedibili vari tentativi in tal senso". Ad aprile, i siti web del governosono stati colpiti da attacchi web lo stesso giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto al

