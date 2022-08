Gomez a La7: “Elettorato moderato di fatto non esiste, inutile raccontarsi bugie. Calenda? È un Grillo di centro, può giocarsi le sue carte” (Di martedì 9 agosto 2022) “Calenda era convinto che Sinistra Italiana si sarebbe sfilata? Io credo che questo calcolo Calenda lo abbia fatto come credo che abbia fatto anche un altro calcolo, se gli va male con la raccolta delle firme, cosa molto probabile, troverà modo di correre con Renzi perché Renzi ha un bisogno disperato di un alleato”. Così a In Onda su La7 il direttore de Ilfattoquotidiano.it, Peter Gomez, parlando della rottura del patto tra Carlo Calenda ed Enrico Letta. “Oggi Calenda ha detto una cosa che dicevano tanti anni fa i 5 stelle, ‘non ci sono idee di destra o di sinistra ma solo delle buone idee’, che è una cosa che veniva giudicata molto populista. Allora è inutile che ci raccontiamo bugie, l’Elettorato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 agosto 2022) “era convinto che Sinistra Italiana si sarebbe sfilata? Io credo che questo calcololo abbiacome credo che abbiaanche un altro calcolo, se gli va male con la raccolta delle firme, cosa molto probabile, troverà modo di correre con Renzi perché Renzi ha un bisogno disperato di un alleato”. Così a In Onda su La7 il direttore de Ilquotidiano.it, Peter, parlando della rottura del patto tra Carloed Enrico Letta. “Oggiha detto una cosa che dicevano tanti anni fa i 5 stelle, ‘non ci sono idee di destra o di sinistra ma solo delle buone idee’, che è una cosa che veniva giudicata molto populista. Allora èche ci raccontiamo, l’...

