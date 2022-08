Francesco Totti, Noemi aspetta un figlio dal calciatore? Il gossip (Di martedì 9 agosto 2022) Un altro figlio in arrivo per Francesco Totti? In queste ultime ore Francesco Totti è stato avvistato insieme a una misteriosa amica in aeroporto e in molti hanno iniziato a pensare si potesse trattare di Noemi, la presunta nuova fiamma. Loro, infatti, stando ai rumor vivrebbero praticamente insieme. Non si sanno i reali motivi per L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 9 agosto 2022) Un altroin arrivo per? In queste ultime oreè stato avvistato insieme a una misteriosa amica in aeroporto e in molti hanno iniziato a pensare si potesse trattare di, la presunta nuova fiamma. Loro, infatti, stando ai rumor vivrebbero praticamente insieme. Non si sanno i reali motivi per L'articolo proviene da Novella 2000.

zazoomblog : Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti: lultima spiazzante indiscrezione - #Noemi #Bocchi #incinta #Francesco - hopeangel365 : Nuovo scatto rubato all'aeroporto ?? #noemibocchi #tottieilary #jessyselassie #TottiBlasi #ilaryblasi #ASRoma… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Francesco Totti e Noemi Bocchi: misteri e gossip per la prima vacanza della nuova coppia - Corriere : Francesco Totti e Noemi Bocchi: misteri e gossip per la prima vacanza della nuova coppia - zazoomblog : Francesco Totti inchiodato dalla foto in aeroporto: lo sfregio a Ilary Blasi Guarda - #Francesco #Totti #inchiodato… -