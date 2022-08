Elezioni, Di Battista “Non mi candido, c'è chi non mi vuole” (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non sarò candidato alle prossime Elezioni politiche con il M5S, perchè fondamentalmente non ci sono le condizioni”. Lo annuncia in un video Alessandro Di Battista, dopo le voci di questi giorni di un suo possibile ritorno. “Di questi tempi – dice – tutti vogliono candidarsi, pur di avere una poltrona in Parlamento sono disposti a vendere la madre, a calpestare le proprie coscienze e la propria dignità, a infilarsi nella sede del Pd per elemosinare un seggio quando avevano detto peste e corna del Pd. Io davvero non sono come queste persone grazie a Dio”. L'ex pentastellato spiega che “ho chiamato Conte, nonostante ogni giorno leggessi delle interviste, da parte di vari esponenti del M5S che mi tiravano in ballo, non proprio carine. Forse i ‘disboscatori di consensò sono stati altri: alcuni sono ancora all'interno del M5S, altri se ne ... Leggi su iltempo (Di martedì 9 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non sarò candidato alle prossimepolitiche con il M5S, perchè fondamentalmente non ci sono le condizioni”. Lo annuncia in un video Alessandro Di, dopo le voci di questi giorni di un suo possibile ritorno. “Di questi tempi – dice – tutti vogliono candidarsi, pur di avere una poltrona in Parlamento sono disposti a vendere la madre, a calpestare le proprie coscienze e la propria dignità, a infilarsi nella sede del Pd per elemosinare un seggio quando avevano detto peste e corna del Pd. Io davvero non sono come queste persone grazie a Dio”. L'ex pentastellato spiega che “ho chiamato Conte, nonostante ogni giorno leggessi delle interviste, da parte di vari esponenti del M5S che mi tiravano in ballo, non proprio carine. Forse i ‘disboscatori di consensò sono stati altri: alcuni sono ancora all'interno del M5S, altri se ne ...

Adnkronos : #Elezionipolitiche2022, l'affondo di Di Battista: 'Politica ridotta a un ufficio di collocamento'. - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Di Battista “Non mi candido, c’è chi non mi vuole” - - infoitinterno : Elezioni 2022, Di Battista: 'Non mi candido, sotto Grillo non ci sto' - annadelbello1 : RT @campanavalerio: Perché non sarò candidato alle prossime elezioni e cosa farò. Alessandro Di Battista - rosanna66886427 : Perché Grillo e Fico non hanno voluto di Battista? Forse avrebbe messo bastoni tra le ruote dopo le elezioni? Hanno… -