Borsa: Milano cede in chiusura ( - 1,05%), giù Stm e Stellantis (Di martedì 9 agosto 2022) Ha chiuso in calo Piazza Affari (Ftse Mib - 1,05% a 22.488 punti) alla vigilia del dato sull'inflazione in luglio. In calo a 211 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, mentre il rendimento ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 9 agosto 2022) Ha chiuso in calo Piazza Affari (Ftse Mib - 1,05% a 22.488 punti) alla vigilia del dato sull'inflazione in luglio. In calo a 211 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, mentre il rendimento ...

infoiteconomia : Borsa, Milano chiude in ribasso (-1%). Pesano le vendite sui titoli tecnologici a Wall Street - infoiteconomia : Borsa: Europa frenata dai tech, Milano chiude a -1% alla vigilia di inflazione Usa - fisco24_info : Borsa: Milano cede in chiusura (-1,05%), giù Stm e Stellantis: Spread tra Btp e Bund tedeschi scende a 211 punti, s… - MilanoFinanza : Borsa, Milano chiude in ribasso (-1%). Pesano le vendite sui titoli tecnologici a Wall Street… - emmemea : RT @24ORERadiocor: Borsa: Europa frenata dai tech, Milano chiude a -1% alla vigilia di inflazione Usa - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa https:/… -