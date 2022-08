Bimba morta di stenti: interrogato il compagno della mamma Alessia (Di martedì 9 agosto 2022) Alessia Pifferi resta in carcere e a Milano con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravante della premeditazione e dei futili motivi per aver lasciato morire di stenti la figlioletta Diana di 16 mesi. Per la donna è stata attivata la sorveglianza speciale e isolamento proprio per evitare atti di autolesionismo o violenze da parte di altri carcerati. “Piange per tutto il tempo. Resta sdraiata in silenzio a guardare il soffitto”, dicono dalla prigione. (continua a leggere dopo le foto leggi anche l’articolo —> Fratelli Bianchi, la notizia improvvisa dal carcere In carcere Alessia Pifferi ha conosciuto Sara Ben Salha, la 20enne accusata di aver fatto da esca nella faida tra trapper. La giovane in un intervista rilasciata a «La Repubblica» ha spiegato di aver sentito la donna piangere e di averla vista quasi per ... Leggi su tvzap (Di martedì 9 agosto 2022)Pifferi resta in carcere e a Milano con l’accusa di omicidio volontario con l’aggravantepremeditazione e dei futili motivi per aver lasciato morire dila figlioletta Diana di 16 mesi. Per la donna è stata attivata la sorveglianza speciale e isolamento proprio per evitare atti di autolesionismo o violenze da parte di altri carcerati. “Piange per tutto il tempo. Resta sdraiata in silenzio a guardare il soffitto”, dicono dalla prigione. (continua a leggere dopo le foto leggi anche l’articolo —> Fratelli Bianchi, la notizia improvvisa dal carcere In carcerePifferi ha conosciuto Sara Ben Salha, la 20enne accusata di aver fatto da esca nella faida tra trapper. La giovane in un intervista rilasciata a «La Repubblica» ha spiegato di aver sentito la donna piangere e di averla vista quasi per ...

