Bambino di 11 anni ucciso a coltellate | in ospedale rivela | “È stata mamma”

La tragedia è avvenuta a Hobbs, nello stato del New Mexico negli Stati Uniti, lo scorso 16 luglio: Un Bambino di 11 anni, Bruce Johnson Jr., è morto dopo essere stato accoltellato mentre stava dormendo nel suo letto. Il bombo prima di morire ha parlato con in poliziotti e ha rivelato che ad accoltellarlo era stata la mamma. USA, madre uccide il figlio 11enne a coltellate Il padre aveva deciso di portare Bruce a far visita alla madre Maria Johnson. Il figlio 11enne infatti viveva con lui in Oklahoma e non vedeva la madre da tanto. I genitori di Bruce erano in fase di divorzio e lui lo aveva portato via dalla madre che soffriva di disturbi mentali. Il Bambino non vedeva la madre da un po' di tempo. Maria ha aggredito il figlio nel sonno, infierendogli diverse ...

