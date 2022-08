Alluvione di Monteforte Irpino | Giordano | “Non molliamo | restiamo prudenti”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(AV) – “Stiamo vivendo ore molto difficili, a causa di una delle tante bombe d’acqua sempre più frequenti, potenti e imprevedibili che stanno martoriando tutta la penisola, e che oggi ha colpito, tra gli altri, il nostro comune, causando molti disagi e tantissimi danni più e meno gravi, in tutto il territorio comunale”. Così il sindaco di, Costantino. “La buona notizia, in questa ennesima difficile sfida che affronteremo insieme fianco a fianco, è che non ci sono feriti. Tanta paura, preoccupazione e anche rabbia, lo capisco, perché anche io sonose e vivo le stesse emozioni. Ma noi siamo donne e uomini di grande coraggio, determinazione e laboriosità e non molleremo così facilmente. Ringrazio i vigili ...