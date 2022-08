“Ad oggi ancora non si sa nulla”: il ricovero d’urgenza di Raoul Bova (Di martedì 9 agosto 2022) Raoul Bova è uno di quegli attori che ormai è entrato nel cuore di tutti noi. Ed è proprio per questo motivo che le sue condizioni di salute hanno preoccupato molto tutti i suoi fan nel momento in cui egli è stato ricoverato in ospedale. Ma che cosa è successo? Attore dell’immenso talento e dall’infinita bellezza, queste le parole che descrivono uno degli attori nostrani che il mondo ha imparato ad amare e ad apprezzare. Stiamo parlando proprio di Raoul Bova uomo che diventa più bello e affascinante con il passare degli anni. Lo abbiamo visto lavorare sia sul grande schermo in produzione cinematografiche campioni di incassi che nel piccolo schermo in fiction che sono diventate ben presto degli immensi successi raccogliendo intorno a sé un numero sempre più alto di telespettatori. Ed è proprio per questo suo immenso ... Leggi su ildemocratico (Di martedì 9 agosto 2022)è uno di quegli attori che ormai è entrato nel cuore di tutti noi. Ed è proprio per questo motivo che le sue condizioni di salute hanno preoccupato molto tutti i suoi fan nel momento in cui egli è stato ricoverato in ospedale. Ma che cosa è successo? Attore dell’immenso talento e dall’infinita bellezza, queste le parole che descrivono uno degli attori nostrani che il mondo ha imparato ad amare e ad apprezzare. Stiamo parlando proprio diuomo che diventa più bello e affascinante con il passare degli anni. Lo abbiamo visto lavorare sia sul grande schermo in produzione cinematografiche campioni di incassi che nel piccolo schermo in fiction che sono diventate ben presto degli immensi successi raccogliendo intorno a sé un numero sempre più alto di telespettatori. Ed è proprio per questo suo immenso ...

lorepregliasco : A questo punto non è da escludere che il centrosinistra riesca nella non semplice impresa di subire una sconfitta e… - CarloCalenda : .@Piu_Europa è sempre stata tenuta informata. Ancora oggi con @bendellavedova. E il carattere @emmabonino non c’ent… - santegidionews : #nondimentichiamo #Marcinelle: #8 agosto 1956 morirono 262 persone, minatori quasi tutti italiani emigrati in Belgi… - ecehankoc : RT @sbruffino: La mancanza di rispetto verso la comunità si vede dal fatto che nessuno ancora oggi nonostante gli errori evidenti abbia chi… - AlePitton : @D_Tirinnanzi Hai detto SOIA per caso? Ecco loro nota dolente. Ma non per chissà quali motivi. Tecnici del suono… -