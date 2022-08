Walid Cheddira, chi è l’attaccante del Bari (e sosia di Luigi Di Maio) diventato a sorpresa capocannoniere della Coppa Italia (Di lunedì 8 agosto 2022) Walid è un bel nome: viene dal verbo arabo walada, che vuol dire nascere. E dunque Walid significa “figlio” o “neonato”. E se Walid diventa “Ualino” – che in barese significa Pasqualino – magari si può chiamare in causa anche il destino: da Walid a Ualino, la nascita di un figlio di Bari. Eh già, perché Walid Cheddira con la tripletta al Bentegodi contro il Verona che ha regalato il passaggio del turno in Coppa Italia ha fatto impazzire di gioia Bari, che per la verità già si era molto legata a quel ragazzone Italiano ma di origine marocchina che peraltro contraccambia l’affetto. Figlio d’arte: il papà Aziz aveva giocato a calcio a ottimi livelli in Marocco, prima di trasferirsi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022)è un bel nome: viene dal verbo arabo walada, che vuol dire nascere. E dunquesignifica “figlio” o “neonato”. E sediventa “Ualino” – che in barese significa Pasqualino – magari si può chiamare in causa anche il destino: daa Ualino, la nascita di un figlio di. Eh già, perchécon la tripletta al Bentegodi contro il Verona che ha regalato il passaggio del turno inha fatto impazzire di gioia, che per la verità già si era molto legata a quel ragazzoneno ma di origine marocchina che peraltro contraccambia l’affetto. Figlio d’arte: il papà Aziz aveva giocato a calcio a ottimi livelli in Marocco, prima di trasferirsi in ...

