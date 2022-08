Ultime Notizie – Ostia, rissa in stabilimento: grave bagnante ferito con cacciavite (Di lunedì 8 agosto 2022) Una lite tra bagnanti, scoppiata intorno alle 16 di oggi in uno storico stabilimento sul lungomare Paolo Toscanelli di Ostia, a Roma, è finita con un uomo, un egiziano, ferito all’addome con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della rissa, e che ora indagano a caccia del responsabile. L’uomo ferito, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi, è in gravi condizioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) Una lite tra bagnanti, scoppiata intorno alle 16 di oggi in uno storicosul lungomare Paolo Toscanelli di, a Roma, è finita con un uomo, un egiziano,all’addome con un oggetto appuntito, forse un. Sul posto i carabinieri che hanno ascoltato più persone, presenti al momento della, e che ora indagano a caccia del responsabile. L’uomo, soccorso dal 118 e portato in codice rosso al pronto soccorso del Grassi, è in gravi condizioni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Mattarella onora i morti di Marcinelle: «Un sacrificio che ha segnato il processo di integrazione europea» - fanpage : #ElezioniPolitiche22, Emma Bonino critica #Calenda: 'Motivazioni fumose, resto con Letta' - fanpage : 'Il Pd ha scelto la deriva massimalista, e il cosiddetto terzo polo è solo la somma di due debolezze che non scalfi… - zazoomblog : Ultime Notizie – Francia il beluga della Senna verrà riportato in mare - #Ultime #Notizie #Francia #beluga - junews24com : Icardi Juve (Sky Sport): ritorno di fiamma per l'argentino? C'è una novità - -