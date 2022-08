Sgarbi multato in Svizzera: superava con il lampeggiante colonna di auto ferme (Di lunedì 8 agosto 2022) Il critico - fermato al valico di Chiasso - ha dovuto versare 500 euro di cauzione . Poi pubblica un video (successivamente rimosso) per lamentarsi: «Con la Svizzera ho chiuso» Leggi su corriere (Di lunedì 8 agosto 2022) Il critico - fermato al valico di Chiasso - ha dovuto versare 500 euro di cauzione . Poi pubblica un video (successivamente rimosso) per lamentarsi: «Con laho chiuso»

