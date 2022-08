Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 agosto 2022: Sinner fuori dalla top-10, Musetti 29esimo (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Ranking Atp aggiornato a lunedì 8 agosto 2022. Top-10 mondiale senza italiani, con Jannik Sinner undicesimo e Matteo Berrettini in quattordicesima posizione. Guadagna una posizione Lorenzo Musetti che sale al 29esimo posto, mentre Lorenzo Sonego è 55esimo e Fabio Fognini scivola in 60esima posizione. Di seguito il Ranking aggiornato. Ranking ATP 8 agosto 1 Daniil Medvedev 6545 2 Alexander Zverev 6425 3 Rafael Nadal 6460 4 Carlos Alcaraz 3240 5 Novak Djokovi? 5240 6 Stefanos Tsitsipas 5340 7 Casper Ruud 4065 8 Andrey Rublev 2910 9 Félix Auger-Aliassime 4305 10 Cameron Norrie 2985 11. Sinner 2895 14. Berrettini 2440 29. Musetti 1297 55. Sonego ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) IlAtp. Top-10 mondiale senza italiani, con Jannikundicesimo e Matteo Berrettini in quattordicesima posizione. Guadagna una posizione Lorenzoche sale alposto, mentre Lorenzo Sonego è 55esimo e Fabio Fognini scivola in 60esima posizione. Di seguito ilATP 81 Daniil Medvedev 6545 2 Alexander Zverev 6425 3 Rafael Nadal 6460 4 Carlos Alcaraz 3240 5 Novak Djokovi? 5240 6 Stefanos Tsitsipas 5340 7 Casper Ruud 4065 8 Andrey Rublev 2910 9 Félix Auger-Aliassime 4305 10 Cameron Norrie 2985 11.2895 14. Berrettini 2440 29.1297 55. Sonego ...

