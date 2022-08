Pompei | scavo porta alla luce un tesoro chiuso da 2000 anni | valore inestimabile

Umbriaecultura : Piccoli ambienti arredati rinvenuti attorno al sontuoso larario con raffigurato un ”giardino incantato”, già scavat… -

Una campagna diin divenire in un'area sacra dedicata sicuramente anche alla fertilità, come ... una caratteristica non solo di San Casciano dei Bagni ma anche dell'antica Roma e di, usate ...Dalla scoperta del lussuoso larario, risalente al 2018, un progetto die restauro del Parco archeologico di, nel 2021, ha previsto l'estensione dell'indagine archeologica degli ambienti ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Sono ripresi senza sosta i lavori, questa mattina, all’indomani della presentazione dell’immens ...