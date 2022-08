Perché gli uccelli in Europa hanno piume meno colorate di 15 anni fa

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 8 agosto 2022) Ricercatori francesi e spagnoli, tra cui quelli dell’Università dei Paesi Baschi in Spagna,realizzato un studio, pubblicato sulla rivista The American Naturalist, che ha rivelato come glidel continente europeo abbianorispetto a 15fa e che il cambiamento climatico potrebbe esserne la causa. Lo studio ha osservato due popolazioni di cinciarella nel sud della Francia, una situata alla periferia di Montpellier e l’altra nel nord-ovest dell’isola di Corsica, per un periodo di 15, dal 2005 al 2019. La cinciarella è unno lungo circa 15 centimetri, che presenta uno splendido piumaggio dei colori del blu, del grigio e del bianco, con il petto di un giallo intenso. Sulla base di oltre 5.800 osservazioni su ...