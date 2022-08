Pallanuoto: sconfitta per il Settebello, con la Grecia finisce 9-8 (Di lunedì 8 agosto 2022) Il Settebello esce sconfitto dal match d’esordio in Sardinia Cup contro la Grecia. Nella piscina olimpica comunale di Sassari l’Italia perde 9-8 con la Grecia. Competizione che inizia quindi in salita per gli azzurri, che domani, sempre alle 20 e sempre in diretta su Rai Sport +HD, affronteranno la Croazia, che oggi nel debutto è stata sconfitta per 9-7 dalla Serbia. Di seguito, ecco proprio le parole del Commissario Tecnico Campagna: “Siamo stati abbastanza lenti in tutto, nelle decisioni e nel nuoto, e siamo andati subito in affanno sul contatto fisico. Abbiamo lavorato molto in questa settimana, la condizione non è ottimale ma dobbiamo comunque giocare con una maggiore forza fisica e vigoria. La partita è stata brutta e comunque l’avevamo ripresa, ma poi siamo stati di nuovo troppo ingenui in alcune situazioni. ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Ilesce sconfitto dal match d’esordio in Sardinia Cup contro la. Nella piscina olimpica comunale di Sassari l’Italia perde 9-8 con la. Competizione che inizia quindi in salita per gli azzurri, che domani, sempre alle 20 e sempre in diretta su Rai Sport +HD, affronteranno la Croazia, che oggi nel debutto è stataper 9-7 dalla Serbia. Di seguito, ecco proprio le parole del Commissario Tecnico Campagna: “Siamo stati abbastanza lenti in tutto, nelle decisioni e nel nuoto, e siamo andati subito in affanno sul contatto fisico. Abbiamo lavorato molto in questa settimana, la condizione non è ottimale ma dobbiamo comunque giocare con una maggiore forza fisica e vigoria. La partita è stata brutta e comunque l’avevamo ripresa, ma poi siamo stati di nuovo troppo ingenui in alcune situazioni. ...

