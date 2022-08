Pallanuoto | Sardinia Cup 2022 | esordio con sconfitta per il Settebello | la Grecia si impone 9-8

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Prima partita per ilnellaCup: la manifestazione amichevole in terra sarda ha visto unaall’per i vice campioni del mondo, che hanno visto laimporsi per 9-8. Domani gli azzurri torneranno in acqua, sfidando alle 20.00 la Croazia. Le parole del ct Sandro Campagna ai microfoni della Federnuoto: “Siamo stati abbastanza lenti in tutto, nelle decisioni e nel nuoto, e siamo andati subito in affanno sul contatto fisico. Abbiamo lavorato molto in questa settimana, la condizione non è ottimale ma dobbiamo comunque giocare con una maggiore forza fisica e vigoria. La partita è stata bruttarella, e comunque l’avevamo ripresa ma poi siamo stati di nuovo troppo ingenui in alcune situazioni. Tutto sommato ci sono anche indicazioni positive, ...