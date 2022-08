Nettuno, chi ha il reddito di cittadinanza deve lavorare per il Comune: il progetto per la collettività (Di lunedì 8 agosto 2022) “reddito di cittadinanza, beneficiari a lavoro nel Comune di Nettuno per progetti utili alla collettività”. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione che ha voluto dar vita al progetto P.U.C (progetti utili alla collettività), che vedrò coinvolti complessivamente dodici beneficiari del reddito di cittadinanza che aiuteranno e prenderanno parte alla risoluzione di alcune problematiche del territorio. “Spiagge libere per la collettività nettunese” Il progetto ha preso il via proprio questa mattina. Dove, tanti beneficiari del reddito di cittadinanza, si sono messi a lavoro monitorando e pulendo le spiagge dai diversi rifiuti che, purtroppo, colpiscono il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) “di, beneficiari a lavoro neldiper progetti utili alla”. Questo l’obiettivo dell’Amministrazione che ha voluto dar vita alP.U.C (progetti utili alla), che vedrò coinvolti complessivamente dodici beneficiari deldiche aiuteranno e prenderanno parte alla risoluzione di alcune problematiche del territorio. “Spiagge libere per lanettunese” Ilha preso il via proprio questa mattina. Dove, tanti beneficiari deldi, si sono messi a lavoro monitorando e pulendo le spiagge dai diversi rifiuti che, purtroppo, colpiscono il ...

