Maverick Vinales | vince la delusione o la gioia della prestazione?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 agosto 2022) Due indizi ancora non fanno una prova, ma la strada positiva è stata imboccata. L’Aprilia diricomincia dove aveva lasciato: sul podio. Da protagonista. Dopo essere arrivato tra i primi tre ad Assen, lo spagnolomoto nera di Noale è stato uno dei piloti on fire nel Gran Premio di Gran Bretagna vinto da Francesco Bagnaia. Il ragazzo ha conteso al piemontese la vittoria dimostrando di avere ingranato la marcia giusta in vista del futuro. Prevale lao laper la vittoria sfiorata? Le parole di: “Avevo la vittoria negli occhi…” “Ci pensavo e ci ho provato alla fine. Ma ero già un po’ al limite con le gomme. Comunque sono molto felice del rendimento ...