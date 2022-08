L' ultima moda social per guadagnare è farsi svegliare bruscamente in diretta

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Essere pagati per non dormire è la nuova tendenzache sta spopolando su Twitch e TikTok. O meglio, per essere più precisi, ricevere soldi per essere svegliati tutta la notte da rumori assordanti, luci che lampeggiano e scosse elettriche. È questa la nuova frontiera degli streamer del sonno: realizzare dirette sui principalinetwork sfidando gli utenti a svegliarli con le più comuni forme di “tortura” domestica. Il sonno interattivo è una nuova categoria di influencer in rapida crescita su Twitch e TikTok ed è probabilmente la forma di intrattenimento più bizzarra per chi non riesce a dormire tra le 23 e le 6 del mattino. Nel corso della notte, questa nuova cerchia di streamer imbastisce la propria camera da letto in modo tale che ogni donazione online si traduca in un’azione disturbante: più paghi e più la tortura aumenta. Con un dollaro ...