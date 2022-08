LIVE – Modena-Sassuolo, Coppa Italia 2022/2023 (DIRETTA) (Di lunedì 8 agosto 2022) La DIRETTA LIVE di Modena-Sassuolo, match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di lunedì 8 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO RISULTATI E TABELLONE AGGIORNA LA DIRETTA Modena-Sassuolo Ore 18:00 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Ladi, match valevole per i trentaduesimi di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di lunedì 8 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO RISULTATI E TABELLONE AGGIORNA LAOre 18:00 SportFace.

