Il Borgo dei Desideri, 10 agosto 2022: l'evento più atteso dell'estate nei borghi

A chi non è capitato di affidare un Desiderio ad una stella cadente, magari proprio durante la Notte di San Lorenzo? Se avete un Desiderio da esprimere e volete farlo nella splendida cornice di uno dei borghi più belli d'Italia, "Il Borgo dei Desideri" è l'evento che fa per voi. L'appuntamento da segnare in agenda è per il 10 agosto 2022. Dove? Nel luogo più magico - il pozzo la fontana o un giardino - del Borgo che sceglierete per trascorrere la serata più suggestiva dell'estate. Sono questi i presupposti da cui nasce l'evento dell'estate dei borghi più belli d'Italia, il "Borgo dei Desideri"

