Guardia Sanframondi | prosegue Vinalia | gli appuntamenti

(Di lunedì 8 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiAncora una serata dalle innumerevoli presenze per, la rassegna enogastronomica promossa dal Circolo Viticoltori e organizzata dal Comitato, in programma fino a mercoledì prossimo anel Sannio beneventano. C’è chi affolla il “Vigneti wine tour”, percorso esperenziale di novanta minuti attraverso i filari per meglio comprendere la straordinaria e magica avventura che porta al vino. Chi, invece, non rinuncia all’appuntamento con “andar per cantine”, che invoglia gli enoturisti a visitare alcune cantine recandosi presso le strutture aziendali di: La Guardiense, Cantina del Taburno, Cantina Pirata, Cantina Morone e dell’Azienda agricola Scompiglio. Chi, inoltre, in più serate fa capolino tra le aziende del Percorso del Gusto con gli stand nel “cuore” antico ...