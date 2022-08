Fabian al Psg manca solo la firma, Nandez il sostituto (Di lunedì 8 agosto 2022) Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz al Psg è pronto a firmare il nuovo contratto, si vira su Nahitan Nandez del Cagliari. Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport oramai siamo alla chiusura per l’affare Fabian Ruiz, che De Laurentiis riesce a cedere nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023. C’è chi ha definito la trattativa un’opera d’arte, anche perché il Napoli incassa 30 milioni di euro. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Fabian deve semplicemente firmare: dentro, c’è un affare per chiunque, anche per lui, che però sente il richiamo del Real Madrid e un po’ rimane disorientato dinnanzi alla prospettiva di potersi regalare tra 327 giorni, il sogno di qualsiasi spagnolo. Fabian se ne sta a riflettere, però questa è un’occasione d’oro che non può ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 8 agosto 2022) Calciomercato Napoli:Ruiz al Psg è pronto are il nuovo contratto, si vira su Nahitandel Cagliari. Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport oramai siamo alla chiusura per l’affareRuiz, che De Laurentiis riesce a cedere nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023. C’è chi ha definito la trattativa un’opera d’arte, anche perché il Napoli incassa 30 milioni di euro. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “deve semplicementere: dentro, c’è un affare per chiunque, anche per lui, che però sente il richiamo del Real Madrid e un po’ rimane disorientato dinnanzi alla prospettiva di potersi regalare tra 327 giorni, il sogno di qualsiasi spagnolo.se ne sta a riflettere, però questa è un’occasione d’oro che non può ...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - napolipiucom : Fabian al Psg manca solo la firma, Nandez il sostituto #Cagliari #calciomercatonapoli #FabianRuiz #nandez #PSG… - zazoomblog : Fabian Ruiz al Psg: tutte le cifre dellaffare. A Napoli arriva Navas - #Fabian #tutte #cifre #dellaffare. - ilpodsport : #Calciomercato Blitz Psg, Fabian Ruiz lascia il Napoli: le cifre dell’affare #ilpodsport - SalvMont : @ROI05841958 Non è cosi, visto quello che accade anche nelle altre squadre. Juve, Milan, Inter, Roma, hanno perso g… -