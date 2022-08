El Pais | Il corteggiamento di Laporta e Xavi non sembra aver fatto breccia nel cuore di Messi

(Di lunedì 8 agosto 2022)e il Barcellona, il Barcellona e. Incastri romantici, forse nostalgici. In qualche modo alimentati dae dalle sue dichiarazioni d’amore verso la stella del Paris Saint Germain. «Mi auguro che la storia di Leo al Barça non sia finito, gli sono moralmente debitore», aveva dichiarato qualche giorno fa. E gli avevaecoche pur chiarendo che un suo ritorno quest’anno fosse da considerare utopico, non ha chiuso la porta per l’anno prossimo. Col tipo di calcio che sta proponendo il Barça, il tecnico è convinto che Leo farebbe 50 gol l’anno. Ne parla el Paìs. Che spiega che il romantico ritorno è frenato da tanti ostacoli. Quelli di carattere economico, ben noti, e quello di carattere tecnico visto che il Barça ha appena preso Lewandowski, nuovo giocatore-simbolo del club, che ha ...

