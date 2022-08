Corsport: Fabian Ruiz al Psg per 25 milioni più Navas (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa volta si fa, scrive il Corriere dello Sport a proposito del passaggio di Fabian Ruiz al Psg. L’offerta del club francese è di 25 milioni più bonus sapendo che tra un anno Fabian Ruiz se ne andrebbe insalutato ospite a parametro zero, il Napoli non ci penserà neanche un secondo di troppo Allo spagnolo sono stati offerti 5 milioni netti per cinque anni, un’offerta quasi irrinunciabile se non fosse che, da buon spagnolo, sogna ancora il Real Madrid e sa che il suo sogno potrebbe realizzarsi allo scadere del suo contratto con il Napoli tra circa 10 mesi. Fabian Ruiz se ne sta a riflettere, il bianco gli dona e snellisce il suo calcio danzato, però questa è un’occasione d’oro che non può essere accantonata, per evitare pure di scatenare un incidente ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 agosto 2022) Questa volta si fa, scrive il Corriere dello Sport a proposito del passaggio dial Psg. L’offerta del club francese è di 25più bonus sapendo che tra un annose ne andrebbe insalutato ospite a parametro zero, il Napoli non ci penserà neanche un secondo di troppo Allo spagnolo sono stati offerti 5netti per cinque anni, un’offerta quasi irrinunciabile se non fosse che, da buon spagnolo, sogna ancora il Real Madrid e sa che il suo sogno potrebbe realizzarsi allo scadere del suo contratto con il Napoli tra circa 10 mesi.se ne sta a riflettere, il bianco gli dona e snellisce il suo calcio danzato, però questa è un’occasione d’oro che non può essere accantonata, per evitare pure di scatenare un incidente ...

