Canone Rai, in arrivo l’esenzione? Ma ecco come si può fare (Di lunedì 8 agosto 2022) Si può davvero ottenere l’esenzione dal Canone Rai e non pagarlo? ecco com’è possibile averla e che cosa occorre fare. Molto spesso si parla di Canone Rai. Quest’ultimo, come ribadisce e sottolinea con chiarezza l’Agenzia delle Entrate, “da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione“. Ma molto spesso si sente anche parlare di esenzione, un qualcosa che può riguardare svariate categorie. Ma ci sono delle novità sull’argomento? (Fonte Foto: Pixabay)Già circa due mesi fa l’argomento era finito sotto la luce dei riflettori e della ribalta, ma ora tutto sembrerebbe poter davvero assume dei contorni totalmente diversi. Ma che cosa potrebbe ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 agosto 2022) Si può davvero otteneredalRai e non pagarlo?com’è possibile averla e che cosa occorre. Molto spesso si parla diRai. Quest’ultimo,ribadisce e sottolinea con chiarezza l’Agenzia delle Entrate, “da chiunque abbia un apparecchio televisivo e si paga una sola volta all’anno e una sola volta a famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione“. Ma molto spesso si sente anche parlare di esenzione, un qualcosa che può riguardare svariate categorie. Ma ci sono delle novità sull’argomento? (Fonte Foto: Pixabay)Già circa due mesi fa l’argomento era finito sotto la luce dei riflettori e della ribalta, ma ora tutto sembrerebbe poter davvero assume dei contorni totalmente diversi. Ma che cosa potrebbe ...

castell32082033 : RT @MarykoMayko: @ngiocoli @carlo1493 @liberioltre @brusco_sandro @albertobisin @OGiannino @DeShindig È populista, ma funzionerebbe: abolir… - giufil : @SantucciFulvio Canone rai - MarykoMayko : @ngiocoli @carlo1493 @liberioltre @brusco_sandro @albertobisin @OGiannino @DeShindig È populista, ma funzionerebbe:… - giomoneta : @MenoStato @CarloCalenda @GiorgiaMeloni o si fa pulizia dei lottizzati sinistri in rai o si abolisce il canone tertium non datur - GIANELL77986813 : @GIANELL56633817 @RaiNews @tecce_laura @SimonaMalpezzi @GiorgiaMeloni @CIA @WHO @ElenaScotoni @BeppeGiulietti… -