Ardea, grave incidente in Via Pratica di Mare: "Aiutatemi, cerco testimoni" (Di lunedì 8 agosto 2022) Sta cercando testimoni Ramona, la figlia dell'uomo che ieri mattina, intorno alle 11.40, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale nel territorio di Ardea, in via Pratica di Mare all'altezza del civico 162. incidente in via Pratica di Mare Come ha spiegato la figlia dell'uomo, che ha pubblicato un appello sui social (clicca qui per leggerlo), un'auto avrebbe tagliato la strada al padre che viaggiava in scooter. Questo è quello che è successo ieri mattina, domenica 7 agosto, in via Pratica di Mare. L'uomo, rimasto coinvolto nel grave incidente, è stato trasportato in ospedale con l'eliambulanza e ora sui social si rincorrono gli appelli per rintracciare i ...

