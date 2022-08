Archie Battersbee | la famiglia racconta gli ultimi attimi | «Lo abbiamo visto soffocare e diventare blu Nessuno dovrebbe subire questo | è una barbarie»

Agenzia_Ansa : FLASH | ? morto il dodicenne britannico Archie Battersbee dopo l'interruzione del supporto vitale #ANSA - vaticannews_it : Il piccolo #Archie deve morire. Un'altra vittima della cultura dello scarto denunciata da #PapaFrancesco.… - FLampunio : RT @CrisciGloria: - CrisciGloria : - JPCK72 : RT @bedessi: Archie Battersbee, la famiglia racconta gli ultimi attimi: «Lo abbiamo visto soffocare e diventare blu. Nessuno dovrebbe subir… -

Tra le tante questioni sollevate dalla vicenda del caso, il 12enne morto sabato scorso in un ospedale di Londra dopo il distacco del ventilatore voluto dai medici e ordinato dai giudici, merita sottolineare le strumentalizzazioni della ...... è nato il secondo figlio (con la gestazione per altri) di Michele Razzettiè morto, falliti i tentativi della madre di farlo trasferire di Michele Razzetti Camille Gottlieb, ecco ...Curiosamente sia i medici e i giudici da una parte sia i familiari di Archie dall’altra hanno spesso invocato la dignità di Archie per sostenere le proprie posizioni Il caso di Archie inoltre ci fa co ...archie-battersbee, news e notizie: leggi le anteprime, gli approfondimenti, le intervisite e le foto sull'argomento: archie-battersbee. Tutte le notizie in tempo reale solo sul sito TgCom24.it.