Agenzia ANSA

Lo scrive l'ambasciatain Italia in una nota dell'incaricato d'affari ad interim Zheng Xuan, aggiungendo che "qualsiasi contromisura intrapresa dalla Cina in qualità di Paese indipendente e ...La Cina è ormai una potenza globale che si sta avvicinando sempre di più a noi e ciò impone una maggiore attenzione alle sfide che ne derivano, sia geopolitiche - basti pensare alla presenza... Amb. cinese in Italia, su Taiwan nessuno spazio per concessioni "Il principio Una Sola Cina non tollera alcuna sfida, la questione di Taiwan è puramente politica interna della Cina" e "la determinazione della Cina per salvaguardare la propria sovranità e i propri ...La Cina "conduce normali esercitazioni militari" intorno a Taiwan, che è "territorio cinese", e ha il diritto di operare nelle acque che "circondano il suo territorio". (ANSA) ...