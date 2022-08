Al via la campagna abbonamenti ATB che promette: “Se ti abboni, risparmi” (Di lunedì 8 agosto 2022) Bergamo. “Se ti abboni risparmi” è il claim scelto per sottolineare questo punto di forza, che si declina in tre ambiti: in un risparmio economico (non devi fare il pieno), in un miglioramento della qualità della vita (non devi guidare, né cercare parcheggio, quindi risparmi stress) e in un vantaggio in termini di sostenibilità ambientale (l’aria della città, utilizzando il mezzo pubblico, sarà più respirabile). La grafica è caratterizzata da un tratto contemporaneo che richiama il fumetto. ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTIL’abbonamento è dedicato agli studenti fino a 26 anni non compiuti e scontato del 20% rispetto all’abbonamento ordinario. Gli abbonamenti annuali sono validi 12 mesi a partire dal 1° settembre 2022, 7 giorni su 7 e per un numero illimitato di viaggi nelle zone acquistate. Anche quest’anno ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 agosto 2022) Bergamo. “Se ti” è il claim scelto per sottolineare questo punto di forza, che si declina in tre ambiti: in uno economico (non devi fare il pieno), in un miglioramento della qualità della vita (non devi guidare, né cercare parcheggio, quindistress) e in un vantaggio in termini di sostenibilità ambientale (l’aria della città, utilizzando il mezzo pubblico, sarà più respirabile). La grafica è caratterizzata da un tratto contemporaneo che richiama il fumetto. ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTIL’abbonamento è dedicato agli studenti fino a 26 anni non compiuti e scontato del 20% rispetto all’abbonamento ordinario. Gliannuali sono validi 12 mesi a partire dal 1° settembre 2022, 7 giorni su 7 e per un numero illimitato di viaggi nelle zone acquistate. Anche quest’anno ...

