Ultime Notizie – Maltempo | albero si abbatte su auto nel torinese | un morto

(Di domenica 7 agosto 2022) Tragedia nella notte a Pino, uno dei comuni delcoinvolti da un violento temporale. Un 56enne è deceduto dopo che unsradicato dal forte vento si è abbattuto sul suo taxi. Sul mezzo c’era anche una passeggera che è rimasta illesa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri che hanno estratto dall’, incastrati tra le lamiere, il corpo del 56enne e la passeggera. Oltre al personale del 118, sul luogo anche i carabinieri cui sono affidate le indagini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere : Calenda: «Intesa con il Pd? Può essere cancellata, no annacquata» - fanpage : 'Sono lieto di annunciare l'intesa fra noi'. Ad annunciarlo il segretario del Pd, Enrico Letta, dopo l'incontro con… - Agenzia_Ansa : Gli aerei e le navi da guerra cinesi hanno attraversato la 'linea mediana' dello Stretto di Taiwan nel secondo gior… - PianetaMilan : .@acmilan , ansia per le condizioni di #Tonali . Contatti con gli agenti di #Onana #ACMilan #Milan #SempreMilan - ErnestoPascucci : RT @SkyTG24: #Governo, verso le elezioni, scintille tra #Renzi e il #Pd. Berlusconi: flat tax al 23%. LIVE -

Questa scheda è stata lanciata sul mercato a 2.149 dollari per il mercato americano, ma nelleore si è registrato un significativo calo di prezzo, fino a 1000 dollari su quello di partenza a ...Ricordiamo che gli appassionati sono ancora in attesa della nuova generazione del brand, soprattutto dopo leindiscrezioni sul lancio di Fitbit Versa 4 .(Rompipallone – News sul calcio nazionale e internazionale) Se ne è parlato anche su altre testate "Inter, che schiaffi" apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", che si concentra sulla ...Nella notte di domenica 07 agosto, nella cittadina balneare di Lignano Sabbiadoro e lungo la Strada Regionale 354 – la Polizia di Stato ha nuovamente messo in campo un articolato programma di ...