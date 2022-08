Ultime Notizie – Elezioni 2022, Pizzarotti: “Lista Civica starà con Matteo Renzi” (Di domenica 7 agosto 2022) “Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista”. Così su Twitter l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con @MatteoRenzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista. — Federico Pizzarotti (@FedePizzarotti) August 7, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 7 agosto 2022) “Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con laNazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo cone con chi crede nel nostro progetto civico e riformista”. Così su Twitter l’ex sindaco di Parma Federicoin vista dellepolitiche del 25 settembre. Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con laNazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con @e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista. — Federico(@Fede) August 7,Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la ...

