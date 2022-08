Sassuolo, si fa sul serio per Pinamonti: è il post Raspadori (Di domenica 7 agosto 2022) Pinamonti, il Sassuolo fa sul serio. Il club neroverde ha individuato il rinforzo per un attacco che potrebbe perdere Raspadori Il Sassuolo ha già scelto il suo nuovo attaccante: sarà Andrea Pinamonti. Il giovane centravanti dell’Inter arriverà non appena i neroverdi cederanno Giacomo Raspadori. Il club neroverde è in trattativa con il Napoli per la sua cessione e nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta, secondo quanto riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 agosto 2022), ilfa sul. Il club neroverde ha individuato il rinforzo per un attacco che potrebbe perdereIlha già scelto il suo nuovo attaccante: sarà Andrea. Il giovane centravanti dell’Inter arriverà non appena i neroverdi cederanno Giacomo. Il club neroverde è in trattativa con il Napoli per la sua cessione e nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta, secondo quanto riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

