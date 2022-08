Rettore e Ditonellapiaga non si parlano più: la rottura è definitiva (Di domenica 7 agosto 2022) Donatella Rettore e Ditonellapiaga durante la settimana sanremese hanno fatto di tutto per allontanare i rumor che uscivano in merito a loro litigate nel backstage dell’Ariston, ma finito il Festival la maschera è caduta. Le due, infatti, avrebbero addirittura smesso di parlarsi. Qualche sera fa sono state anche entrambe ospiti del Tim Summer Hits di Rai2, ma le loro uscite sul palco sono state in due momenti della serata. Chimica, brano che hanno portato al Festival di Sanremo e con il quale hanno conquistato un disco di platino, è stato cantato solo da Donatella. E ovviamente i fan se ne sono accorti. Rettore e Ditonellapiaga nello stesso programma e non cantano insieme Chimica #TIMSummerHits pic.twitter.com/AeKxUrsKqh — uno qualunque (@aspirantestoico) August 4, 2022 Stasera al #TIMSummerHits sono ospiti ... Leggi su biccy (Di domenica 7 agosto 2022) Donatelladurante la settimana sanremese hanno fatto di tutto per allontanare i rumor che uscivano in merito a loro litigate nel backstage dell’Ariston, ma finito il Festival la maschera è caduta. Le due, infatti, avrebbero addirittura smesso di parlarsi. Qualche sera fa sono state anche entrambe ospiti del Tim Summer Hits di Rai2, ma le loro uscite sul palco sono state in due momenti della serata. Chimica, brano che hanno portato al Festival di Sanremo e con il quale hanno conquistato un disco di platino, è stato cantato solo da Donatella. E ovviamente i fan se ne sono accorti.nello stesso programma e non cantano insieme Chimica #TIMSummerHits pic.twitter.com/AeKxUrsKqh — uno qualunque (@aspirantestoico) August 4, 2022 Stasera al #TIMSummerHits sono ospiti ...

radiocalabriafm : DITONELLAPIAGA E RETTORE - Chimica - an12frnc : RT @Cinguetterai: Ditonellapiaga aveva già preso l’aereo e non poteva cantare “Chimica” con Rettore #TIMSummerHits - AllMusicItalia : Nell'ultima puntata del Tim Summer Hits Rettore e Ditonellapiaga hanno cantato separatamente 'Chimica', perché? Ecc… - Francy11412804 : RT @aspirantestoico: Rettore e Ditonellapiaga nello stesso programma e non cantano insieme Chimica #TIMSummerHits - alessita_1994 : Ma come mai Donatella Rettore ha cantato chimica da sola anziché con Ditonellapiaga?? #TIMSummerHits -