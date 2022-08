Programmi TV di stasera, domenica 7 agosto 2022. Su Rai 2 al via la tredicesima stagione di NCIS Los Angeles e la sesta di Bull (Di domenica 7 agosto 2022) Bull - Michael Weatherly (da Facebook) Rai1, ore 21.25: La Dama Velata – Replica Fiction del 2014, di Carmine Elia, con Miriam Leone, Lino Guanciale, Jaime Olias, Andrea Bosca, Lucrezia Lante della Rovere e Luciano Virgilio. Seconda puntata: Guido non vuole saperne di Clara, una moglie che gli è stata imposta, e continua a passare le sue notti al caffè concerto, ignorandola. Inoltre, Gerard, l’amico giunto dal passato, continua a minacciare di svelare i suoi segreti ed è sempre più avido di denaro. Clara, infelice, cerca rifugio a San Leonardo ma capisce che non può continuare a scappare e, così sfoderando la sua sensualità, riconquista Guido. Mentre il loro rapporto sembra consolidarsi, Cornelio ha messo gli occhi su Anita, una contadina amica di Clara, e sembra pronto a usare ogni mezzo per averla. Matteo viene allontanato dalla tenuta per aver aggredito Cornelio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 7 agosto 2022)- Michael Weatherly (da Facebook) Rai1, ore 21.25: La Dama Velata – Replica Fiction del 2014, di Carmine Elia, con Miriam Leone, Lino Guanciale, Jaime Olias, Andrea Bosca, Lucrezia Lante della Rovere e Luciano Virgilio. Seconda puntata: Guido non vuole saperne di Clara, una moglie che gli è stata imposta, e continua a passare le sue notti al caffè concerto, ignorandola. Inoltre, Gerard, l’amico giunto dal passato, continua a minacciare di svelare i suoi segreti ed è sempre più avido di denaro. Clara, infelice, cerca rifugio a San Leonardo ma capisce che non può continuare a scappare e, così sfoderando la sua sensualità, riconquista Guido. Mentre il loro rapporto sembra consolidarsi, Cornelio ha messo gli occhi su Anita, una contadina amica di Clara, e sembra pronto a usare ogni mezzo per averla. Matteo viene allontanato dalla tenuta per aver aggredito Cornelio ...

