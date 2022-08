MotoGP, Fabio Quartararo: “Dopo il long lap la gomma posteriore si è surriscaldata, in quel momento la gara era finita” (Di domenica 7 agosto 2022) Weekend da dimenticare in Inghilterra per Fabio Quartararo, che riparte Dopo la pausa estiva con un modesto ottavo posto al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, dodicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. gara in calando da parte del Diablo, costretto a scontare il long lap penalty nei primi giri e poi incapace di riportarsi a ridosso della zona podio. “Non sono contento della mia gara. Ho sofferto davvero tanto. Non mi stavo divertendo. Con quella gomma posteriore media abbiamo faticato molto. Dopo il long lap penalty ero dietro a quattro piloti e la gomma posteriore si è surriscaldata“, racconta il francese della ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Weekend da dimenticare in Inghilterra per, che ripartela pausa estiva con un modesto ottavo posto al termine del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, dodicesimo round stagionale del Mondialein calando da parte del Diablo, costretto a scontare illap penalty nei primi giri e poi incapace di riportarsi a ridosso della zona podio. “Non sono contento della mia. Ho sofferto davvero tanto. Non mi stavo divertendo. Conlamedia abbiamo faticato molto.illap penalty ero dietro a quattro piloti e lasi è“, racconta il francese della ...

