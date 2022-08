Meteo Toscana | caduta un po’ di pioggia nel senese | protezione civile regionale annuncia codice giallo anche l’8 agosto

DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro, domenica #7agosto, in sette regioni ????? Ancora piogge e temporali al Nord e sulla T… - meteoeradar : Intensi temporali popolano la dorsale appenninica e le zone, con locali sconfinamenti verso le coste tirreniche. Nu… - zazoomblog : Meteo Toscana estesa fino a lunedì 8 lallerta gialla per pioggia - Cronaca - - FirenzePost : Meteo Toscana: caduta un po’ di pioggia a Siena, protezione civile regionale annuncia codice giallo anche l’8 agosto - StellaSirio60 : RT @DPCgov: ???? #allertaGIALLA meteo-idro, domenica #7agosto, in sette regioni ????? Ancora piogge e temporali al Nord e sulla Toscana. Legg… -

... è stato caratterizzato in parte dalle condizioniavverse in alcune regioni del Nord e ... l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria,, Emilia Romagna e collega il nord ...... è stato caratterizzato in parte dalle condizioniavverse in alcune regioni del Nord e ... l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria,, Emilia Romagna e collega il nord ...La protezione civile regionale adesso ha annunciato codice giallo per temporali forti e per temporali e rischio idrogeologico da mezzanotte fino a lunedì 8 agosto mattina ...Dal pomeriggio sono in corso precipitazioni intense sull'arco alpino di tutto il Nord Italia . Maltempo che con l'andare avanti delle ore (fra la notte di oggi e le prime ore di lunedì) riguarderanno ...