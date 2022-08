Meloni: “Calenda ci ha ripensato e non si sposa più con Letta” (Di domenica 7 agosto 2022) Meloni ironica su Calenda. Dopo lo strappo di oggi, annunciato in diretta tv a Mezz’ora in Più. Il leader di Azione si è detto deluso per il comportamento del Partito Democratico che ha voluto allargare la coalizione a Sinistra Italiana e Verdi. E la leader di Fratelli d’Italia non perde l’occasione per punzecchiare il centrosinistra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi su webmagazine24 (Di domenica 7 agosto 2022)ironica su. Dopo lo strappo di oggi, annunciato in diretta tv a Mezz’ora in Più. Il leader di Azione si è detto deluso per il comportamento del Partito Democratico che ha voluto allargare la coalizione a Sinistra Italiana e Verdi. E la leader di Fratelli d’Italia non perde l’occasione per punzecchiare il centrosinistra L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

peppeprovenzano : Non c’è spazio per terzi poli, #Calenda fa un regalo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi. Ma basta parlarne… - fattoquotidiano : Calenda: “Se gli italiani vogliono al governo gente che fa le sceneggiate come al GF, votino Salvini e Meloni o que… - CarloCalenda : Questo sarà anche un confronto di leadership. Letta-Calenda vs Meloni-Salvini. Mi risulta difficile pensare che un… - ebsrwr : @Courtaud16 @ultimora_pol Andato via Calenda il portavoce diventa Nik Fratoianni. Credete che in Europa oggi si preferisca Letta o Meloni? - Antonel75055407 : RT @Misurelli77: Tutti sanno che sono il primo a criticare il PD. Ma abbiamo raggiunto l'apice della cialtroneria. Se il PD si allea con Ca… -