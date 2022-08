Maradona | gli eredi di Diego denunciano il Napoli

(Di domenica 7 agosto 2022) GliArmandohanno denunciato ilper le maglie con il volto dell’ex numero dieci azzurro. La situazione Nonostante il tutto sia stato fatto a scopo di commemorare un giocatore che aha scritto la storia, glidinon tendono a pensarla così. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, glidihanno citato in giudizio sia ilche Stefano Ceci, l’ex manager di: questione legata tutta ai diritti d’immagine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le maglie del Napoli messe in vendita lo scorso novembre 2021 per celebrare Maradona, hanno spinto gli eredi dell'argentino ad adire le vie legali.